Филипп Киркоров поссорился с журналистами во время концерта

Команда Киркорова устроила «бурную перепалку» с журналистами

Эстрадный певец Филипп Киркоров поссорился с журналистами во время праздничного концерта, посвященного Международному женскому дню. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По сведениям издания, сначала артист отказался отвечать на вопросы корреспондентов, которые ожидали его в специально отведенном для прессы месте. Затем журналисты прошли за кулисы, однако там их «в категоричной форме» попросили покинуть помещение, чтобы не мешать исполнителю на пути в гримерку. В результате команда Киркорова устроила с представителями СМИ «бурную перепалку».

«Видимо, опыт Киркорова ничему не учит. Как был на пафосе, так и остался», — отметил один из очевидцев.

Ранее актер и режиссер Иван Охлобыстин заявил, что участники «голой вечеринки» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой, в том числе и Филипп Киркоров, должны быть отменены.