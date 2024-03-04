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16:35, 4 марта 2024Культура

Охлобыстин призвал предать забвению участников «голой вечеринки»

Охлобыстин заявил, что участники «голой вечеринки» должны получить забвение

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Актер и режиссер Иван Охлобыстин заявил, что участники «голой вечеринки» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой должны быть отменены. Его цитирует aif.ru.

Актер осудил артистов, которые используют Донбасс как «прачечную». «Я в том числе имею в виду и [певца Филиппа] Киркорова. Он поехал туда, как в прачечную, отмываться. А что, кто-то по-другому на это взглянул? Что, он стал патриотом?», — сказал Охлобыстин.

По мнению артиста, все участники скандального мероприятия «должны получить забвение». При этом он пожалел певицу Лолиту Милявскую. «В случае с Лолитой это вопрос времени, Лолиту жалко, она искренний человек. В случае с Киркоровым это навсегда», — добавил он. Также актер посочувствовал и самой Анастасии Ивлеевой, подчеркнув, что она «хабалка и случайный человек», который получил возможности и использовал их не так, как следовало.

Ранее Охлобыстин заявил о разочаровании в уехавших из России музыкантах Андрее Макаревиче и Борисе Гребенщикове (внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов). По мнению актера, настоящие артисты не могут существовать вне культуры своей страны.

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