В Молдавии ликвидировали канал бегства украинских уклонистов

В Молдавии задержали группу, которая помогала украинцам перейти границу

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии задержала очередную группу, которая помогала гражданам Украины незаконно перейти границу, чтобы уклониться от призыва в армию. Об этом сообщается на сайте Пограничной полиции республики.

Отмечается, что задержанные помогали украинским уклонистам незаконно пересекать границу на лодках через Днепр. За это они просили от семи до восьми тысяч долларов, из которых 1,5 тысячи получал состоявший в группе сотрудник пограничной полиции Молдавии. Последний ставил штампы в паспорта иностранцев по прибытии на место.

По ликвидированному каналу прошли группы из 10 украинцев. Правоохранители провели обыски в городах Дондюшаны и Окница, а также на пунктах пропуска через границу. Начато расследование.

Ранее четверо мужчин в Одесской области попытались пересечь государственную границу и сбежать с Украины, обмотавшись изотермическими одеялами. Они были пойманы сотрудниками Пограничной службы республики.