В Москве курсанты военного училища попали в больницу с неизвестной инфекцией

«112»: семь курсантов московского военного училища попали в больницу с инфекцией

В Москве семь курсантов военно-музыкального училища имени Халилова попали в больницу с неизвестной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Среди пострадавших были трое несовершеннолетних. Всех госпитализировали. На данный момент специалисты выясняют причины заболевания, необходимые анализы у больных уже взяли.

По предварительным данным, курсанты могли заразиться менингококковой инфекцией. Официального подтверждения информации на данный момент нет.

Ранее в школе №2 города Пугачева Саратовской области выявили 25 случаев острой кишечной инфекции. Уточняется, что за заболевшими школьниками и контактировавшими с ними установлено медицинское наблюдение. Также проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.