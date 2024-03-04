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18:44, 4 марта 2024Россия

В российской школе у 25 учеников выявили кишечную инфекцию

В Саратовской области у 25 школьников выявили кишечную инфекцию

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В школе №2 города Пугачева Саратовской области выявлено 25 случаев острой кишечной инфекции. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора, передает в понедельник, 4 марта, РИА Новости.

«Всего зарегистрировано 25 случаев, все среди обучающихся... Заболевшие находятся на амбулаторном лечении. Заболевание протекает в легкой форме. При лабораторном обследовании у 23 детей выявлен норовирус», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что за заболевшими школьниками и контактировавшими с ними установлено медицинское наблюдение. Также проводится комплекс противоэпидемических мероприятий: лабораторное обследование сотрудников и учащихся, отбор проб продуктов питания, воды, смывов с объектов внешней среды, а также дезинфекция.

В конце февраля российские туристы пожаловались на вспышку ротавирусной инфекции на горнолыжных курортах Карачаево-Черкесии. Как отмечалось, очаг заболевания находился в Домбае, однако с вирусом также столкнулись гости Архыза и Теберды. Люди начали массово обращаться к медикам еще в конце декабря 2023 года. Уточнялось, что симптомы ротавируса появляются в среднем у 25-30 человек в день. Одни заболевшие лечатся амбулаторно, другим врачи рекомендуют остаться в больнице.

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      Игорь Дмитров
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