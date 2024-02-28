Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:01, 28 февраля 2024Путешествия

Россияне пожаловались на вспышку вируса в Домбае

Mash: туристы сообщили о вспышке ротавируса в Домбае, Архызе и Теберде

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российские туристы пожаловались на вспышку ротавирусной инфекции на горнолыжных курортах Карачаево-Черкессии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, очаг заболевания находится в Домбае, однако с вирусом также столкнулись гости Архыза и Теберды. Люди начали массово обращаться к медикам еще в конце декабря 2023 года.

Как пишет Mash, симптомы ротавируса появляются в среднем у 25-30 человек в день. Одни люди лечатся амбулаторно, других врачи призывают оставаться в больницах.

Предположительно, источником заражения может быть привозная вода. Кроме того, туристы рассказали, что как минимум в двух местных кафе персонал забирал одноразовую пластиковую посуду и уносил ее на мойку.

На Маврикии норвежский круизный лайнер Norwegian Dawn посадили на карантин из-за возможной вспышки холеры. На борту судна находятся более 2000 пассажиров и 1000 членов экипажа.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу потребовал ускорить поставки техники в российские войска. Что нужно армии?

      Похищавшего машины у женщин с сайтов знакомств россиянина оставили под арестом

      Президент Латвии оценил идею Макрона об отправке солдат на Украину

      Донцова заявила об «огромной ошибке» Акунина

      Tesla выпустит новый спортивный электромобиль

      Популярный миф о связи родинок с онкологическими заболеваниями опровергли

      Появилось видео из салона потерпевшего крушение в Колумбии вертолета с туристами

      Иностранец напал с ножом на 19-летнего россиянина и получил 6,5 года колонии

      Мужчина подрался с невестой на свадьбе

      «Вы кровью умоетесь. Мы всех вас достанем». Как Россия будет защищать Приднестровье? Об этом уже говорил Жириновский

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше