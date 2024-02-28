Россияне пожаловались на вспышку вируса в Домбае

Mash: туристы сообщили о вспышке ротавируса в Домбае, Архызе и Теберде

Российские туристы пожаловались на вспышку ротавирусной инфекции на горнолыжных курортах Карачаево-Черкессии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, очаг заболевания находится в Домбае, однако с вирусом также столкнулись гости Архыза и Теберды. Люди начали массово обращаться к медикам еще в конце декабря 2023 года.

Как пишет Mash, симптомы ротавируса появляются в среднем у 25-30 человек в день. Одни люди лечатся амбулаторно, других врачи призывают оставаться в больницах.

Предположительно, источником заражения может быть привозная вода. Кроме того, туристы рассказали, что как минимум в двух местных кафе персонал забирал одноразовую пластиковую посуду и уносил ее на мойку.

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