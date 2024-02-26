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10:48, 26 февраля 2024Путешествия

Круизный лайнер с тысячами людей посадили на карантин из-за опасной инфекции

Норвежский круизный лайнер посадили на карантин на Маврикии из-за вспышки холеры

Фото: Gary Cameron / Reuters

Норвежский круизный лайнер Norwegian Dawn с более чем тремя тысячами человек на борту посадили на карантин на Маврикии из-за возможной вспышки холеры. Об этом пишет USA Today.

Когда судно совершало рейс по Южной Африке, появилось подозрение, что несколько пассажиров заразились опасной инфекцией.

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По данным издания, медики поднялись на борт и взяли у 15 человек, почувствовавших недомогание и находящихся на изоляции, пробы для анализов. Их результаты будут известны через 48 часов.

Только после этого будет принято решение о дальнейших действиях. Уточняется, что в настоящее время на борту судна, отправившегося в круиз из Кейптауна, находятся более двух тысяч пассажиров и тысяча членов экипажа.

Ранее в феврале сообщалось, что число российских туристов, посетивших страны Африки, в 2023-м выросло на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом. О росте турпотока на южный континент рассказал директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко. По его словам, россияне стали чаще путешествовать на Занзибар, Сейшельские острова и Маврикий.

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      Фариза Бацазова
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