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11:04, 13 февраля 2024Путешествия

Россияне стали чаще путешествовать в Африке

МИД РФ: турпоток в страны Африки вырос на 30 процентов за 2023 год

Фото: Antony Njuguna / Reuters

Число российских туристов, посетивших страны Африки, в 2023-м выросло на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом. О росте турпотока на южный континент ТАСС рассказал директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко.

По словам дипломата, россияне стали чаще путешествовать на танзанийский Занзибар, Сейшельские острова и Маврикий. Однако он подчеркнул, что действительно массовый курортный туризм в африканских странах южнее Сахары пока не развит.

Ткаченко добавил, что сейчас Россия ведет переговоры с африканскими партнерами о расширении географии полетов на континент — со временем для россиян откроются новые прямые направления.

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Дипломат предположил, что в будущем у соотечественников станут популярны туры в Сенегал и Сьерра-Леоне. Еще заметен интерес путешественников к Гамбии, которая в одностороннем порядке ввела безвизовый режим на 90 дней для россиян. «В сентябре 2023 года ее примеру последовала Ангола», — сказал Ткаченко.

Ранее сообщалось, что отдых в Египте подешевел на 20 процентов за год из-за ситуации в Израиле. Российских туристов же конфликт не испугал, поэтому африканский курорт остается одним из самых излюбленных зимних направлений.

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      Мария Борисова
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