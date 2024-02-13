Туры в популярную у россиян пляжную страну резко подешевели

Вице-президент АТОР Мурадян: туры в Египет подешевели на 20 процентов за год

Отдых в Египте подешевел на 20 процентов за год. О резком снижении стоимости туров в популярную пляжную страну газете «Известия» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Путевки в феврале обойдутся туристам на 20 процентов дешевле, чем в аналогичный период 2023-го. «Причина — конфликт в Израиле. Гостиницы Египта, особенно в Шарм-эш-Шейхе, этой зимой испытывают трудности с загрузкой», — пояснил он.

Мурадян добавил, что европейские туроператоры сократили полетные программы на африканский курорт, а восстановить их будет трудно, потому что это «более инертный» рынок. Российских путешественников же ситуация в Израиле не смутила: Египет остается одним из самых популярных зимних направлений, причем самым дешевым.

Вице-президент АТОР добавил, что семья из четырех человек может отдохнуть в пятизвездочном отеле Египта по системе «все включено» за 250 тысяч рублей в неделю. «Аналогичный тур в ОАЭ будет стоить минимум 400 тысяч», — заключил Мурадян.

Эксперт по туризму Майя Котляр рассказала, что Египет, Турция и ОАЭ в феврале стали самыми доступными для россиян направлениями. Так, стоимость перелета из Москвы в Анталью составляла в 29,7 тысячи рублей на человека.