Акулы, орущие британцы и «неудобные взгляды». Россияне полюбили Египет за низкие цены. Почему он нравится им все меньше?

После закрытия Европы у россиян начали набирать популярность любые доступные для прямого перелета туристические направления. Среди них ожидаемо оказались Арабские Эмираты, Турция, а также Египет, который считается бюджетной альтернативой другим теплым странам. Однако в последнее время россияне стали все чаще жаловаться на сервис на египетских курортах и замечать негативное отношение к соотечественникам. Что больше всего отталкивает россиян и как нападения акул повлияли на интерес туристов?

Россияне выбирают Египет из-за быстрого перелета и дешевого отдыха

Египет притягателен для путешественников в первую очередь благодаря культуре, значительной частью которой являются пирамиды. Они находятся на окраине Каира в Гизе, а попасть в Каир из России можно прямым рейсом. Билет в обе стороны из Москвы обойдется от 35 до 60 тысяч рублей на одного человека в зависимости от выбранных в феврале дат. Аналогичные цены на перелеты в Шарм-эш-Шейх, чьи курорты весьма востребованы у россиян.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Помимо прямых рейсов, весомым плюсом этого направления считается время, проведенное в пути, — добраться до Египта из России можно почти за шесть часов. Для сравнения: время перелета в Таиланд составляет от девяти до десяти часов, а в Индонезию беспосадочный рейс может длиться все 12 часов.

Еще одним крючком для желающих отдохнуть становятся акции, благодаря которым туры в Египет обходятся совсем дешево — около 50 тысяч рублей. Так, летом 2023 году эта курортная страна и вовсе стала одной из самых доступных, рассказывала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Аналогичная ситуация на туррынке сложилась и перед Новым годом.

Туристы жалуются на поддельные отзывы и мутную воду в море

Однако низкие цены на туры ситуацию не спасли, и россияне стали все больше жаловаться на отдых. В мае прошлого года российская туристка отправилась в Египет в отпуск и оказалась очень разочарована: положительные отзывы пятизвездочного отеля Jaz Mirabel Beach в Шарм-эш-Шейхе были, по ее словам, куплены администрацией, а к россиянам на курорте относились не слишком тепло. Путешественница пообещала больше никогда не возвращаться в эту страну.

Отзывы, скорее всего, были заказные, несколько десятков отрицательных мнений просто завалены массой хвалебных рассказов, как в этом отеле все прекрасно

побывавшая в Египте россиянка

К единственными плюсами гостиницы туристка причислила большую и ухоженную территорию отеля с множеством бассейнов, цветов и пальм. Недостатки были куда более весомыми: старые номера, мелкое море, постоянно закрытый понтон и плохое отношение к российским отдыхающим.

Группа туристов из Великобритании вечером орала песни у бассейна, это продолжалось несколько часов, и когда мы не выдержали и решили заглушить их ор своей музыкой из колонки, нам сделали замечание и пригрозили штрафом побывавшая в Египте россиянка

В том же месяце еще один россиянин поделился впечатлениями от поездки в Египет, заявив, что выбранный отель не оправдал своих звезд. В этом отзыве речь снова шла о Шарм-эш-Шейхе, однако место размещения отличалось. Турист остановился в Albatros Aquapark с категорией «пять звезд».

Недовольный путешественник пожаловался, что в бассейны закачивают опресненную морскую воду и не меняют ее, а просто хлорируют. При этом доступ к ним бывает закрыт уже в 18:30. Россиянин заметил, что по оборудованию отелей, сервису, качеству услуг и еды Египет заметно уступает Турции.

Видно, что стремятся, видно, что работают над всем, но пока еще слабо удается. Но в то же время — все дружелюбные, улыбаются, интересуются, как дела и чем могут помочь

побывавший в Египте россиянин

Другая россиянка выбрала для отпуска пятизвездочный отель Desert Rose Resort в Хургаде, потратив в общей сложности 179 тысяч рублей на двоих. Однако она заявила, что высокий ценник не гарантирует хороших условий. Их номер оказался грязным, а унитаз в нем протекал. Кроме того, мусорная урна была полной при заселении, а тумбочки покрылись пылью. В ванной путешественница обнаружила чужие волосы.

Туристке также не понравилось море из-за мутной и грязной воды. Для плавания в маске, по мнению автора публикации, придется брать отдельную экскурсию.

Подобные негативные отзывы об отдыхе в Египте встречаются часто, в том числе среди них мелькает известный нападениями акул город Хургада.

У берегов Египта часто плавают акулы, они неоднократно нападали на людей

8 июня 2023 года на пляже Dream Beach в египетской Хургаде акула напала на человека. Это произошло на глазах у отдыхающих, и случившееся попало на видео, которое затем распространилось в социальных сетях. Сообщалось, что нападению подвергся 23-летний россиянин Владимир Попов из Подмосковья. Однако в воде в тот момент находилась еще одна девушка — ей удалось чудом спастись, вовремя выбравшись на сушу.

Годом ранее из-за акулы все в той же Хургаде лишилась ноги и руки гражданка Австрии. Врачи боролись за жизнь пациентки, но спасти ее не удалось. Немного позже аналогичный случай произошел в районе курорта Сахль-Хашиш.

Фото: Oleg Chegodaev / Shutterstock / Fotodom

Все перечисленные случаи не оказали никакого влияния на спрос у туристов, заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Однако подобный сценарий возможен в случае повторения инцидента, пояснили эксперты.

При этом, по данным АТОР, только 20 из более чем 300 отелей востребованных курортов Египта оснащены защитными сетками против акул в купальных зонах. То есть лишь семь процентов доступных российским туристам отелей Хургады и Шарм-эш-Шейха имеют специальные конструкции против хищников.

В перечень таких гостиниц вошли Albatros, Alf Leila wa Leila by Neverland, Water Valley by Neverland, Dana Beach Resort, Desert Rose Resort Hurghada, Grand Seas by Sunrise, Mirage Resort & Aquapark, Mercure Hurghada, Rixos Premium Magawish и другие.

Отдых девушек портят «неудобные взгляды» египтян

По мнению российского путешественника и создателя блога под названием «Мой Автодом», есть несколько причин отказаться от поездки в Египет. В первую очередь, заметил он, качество отдыха в курортной стране с каждым годом становится все хуже и хуже. В частности, по словам россиянина, в Египте ужасные дороги. Кроме того, адская жара и навязчивый сервис не дают спокойно расслабиться во время отпуска.

Однако для женского населения России гораздо более веской причиной могут стать возможные домогательства со стороны местных мужчин. К примеру, побывавшая в Египте иностранка пожаловалась на отсутствие безопасности и «неудобные взгляды» египтян.

Так, Грейс Ченг провела в североафриканской стране неделю и посетила пирамиды Гизы, Сфинкса и другие популярные туристические достопримечательности. Однако, по данным портала, ее впечатления от величия древней культуры были омрачены несколькими неприятными моментами.

Она рекомендовала путешественникам не делать ни с кем фото в Египте и не соглашаться на предложения о помощи. По ее словам, за такими услугами обычно следует требование денег.