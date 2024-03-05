В Москве пенсионерка увлеклась компьютером и проигнорировала огнестрел сына

Shot: москвичка увлеклась игрой на компьютере и проигнорировала огнестрел сына

В районе Покровское-Стрешнево на северо-востоке Москвы пенсионерка в квартире так увлеклась компьютерной игрой, что проигнорировала огнестрельное ранение у 52-летнего сына, который находился в соседней комнате. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 71-летняя женщина несколько часов не отходила от компьютера. Такая ситуация не слишком обрадовала ее взрослого сына.

Мужчина несколько раз просил родительницу освободить ему место и дать поиграть, но пожилая москвичка не обращала на это никакого внимания. Тогда мужчина заперся у себя в комнате, через некоторое время оттуда раздался громкий звук. Пенсионерка, увлеченная компьютером, не придала значения этому звуку.

Через час в дверь квартиры позвонили сотрудники полиции. Они застали мужчину на полу в комнате с кровотечением. Москвич сам вызвал оперативников и нажаловался им на пожилую мать. Его доставили в НИИ имени Склифосовского.

Ранее сообщалось, что в Москве 80-летняя пенсионерка оказалась в реанимации с ожогами из-за загоревшегося халата.