В Национальном лифтовом союзе назвали причину ЧП в Шушарах

В Национальном лифтовом союзе причиной ЧП в Шушарах назвали нехватку лифтов

Происшествие в петербургском поселке Шушары произошло из-за нехватки лифтов в жилом доме. Причину инцидента назвал вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров, передает «Газета.Ru».

«Заставляет задуматься, как на дом в 25 этажей запроектировано всего два лифта. Естественно, жители хотят побыстрее доехать, куда им нужно. Возможны случаи, когда кабина будет переполнена и такая будет перегрузка у лифта», — заявил эксперт.

Захаров добавил, что лифт не может упасть — кабина подвешена на трех-шести канатах и при сбое не падает, а начинает «двигаться выше предусмотренной скорости». По его словам, число ЧП можно сократить при адекватном уровне оплаты работ по обслуживанию лифтов, однако многие управляющие компании пытаются сэкономить.

Сообщество работает над тем, чтобы законодательно закрепить минимальный уровень трудозатрат на обслуживание лифта. «Иначе, пользуясь неограниченной властью, компании зачастую перегибают палку и предлагают работу на таких условиях, когда невозможно провести все работы за те деньги, которые они предлагают», — объяснил Захаров.

Ранее лифт в Шушарах рухнул в шахту вместе с 13 пассажирами.