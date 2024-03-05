В парламенте Азербайджана предложили провести военную операцию в Армении

Депутат парламента Азербайджана Агамалы: необходима военная операция в Армении

Азербайджан должен провести в Армении военную операцию, пока Ереван лишен тяжелого вооружения, и присоединить к территории страны восемь сел. Об этом заявил депутат парламента Азербайджана Фазаил Агамалы, передает портал APA.az.

«Армения готовится к войне против Азербайджана с реваншистскими мыслями. (...) Мы пойдем до конца. Мы не сдадимся никакой силе. Пока Армения не имеет тяжелого вооружения, мы должны провести военную операцию и объединить восемь оккупированных сел со своими землями», — цитируются в публикации слова парламентария.

Агамалы добавил, что политика Баку основана на общечеловеческих ценностях и всегда была миролюбива.

Ранее МИД Азербайджана обвинил Армению в создании угроз для переговорного процесса. По словам главы дипломатического ведомства Джейхуна Байрамова, заключению мирного соглашения может помешать стремительным вооружение и агрессивная риторика Еревана.