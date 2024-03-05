RMF24: в Польше упал третий за последние двое суток метеозонд

В Польше снова зафиксировали падение метеозонда. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

Как отмечает радиостанция, аэростат, предназначенный для изучения атмосферы, упал 5 марта в населенном пункте Кервик в Варминьско-Мазурском воеводстве на северо-востоке страны.

Уточняется, это уже третий метеорологический шар, упавший в Польше за последние двое суток. 4 марта на территории гмины Микалово упал первый неизвестный предмет, впоследствии идентифицированный полицией и спецслужбами как метеозонд. Также в этот день второй метеозонд обнаружили в населенном пункте Харш.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польское правительство созовет заседание Совета национальной безопасности из-за участившихся случаев падения метеозондов. Однако он подчеркнул, что этим делом занимаются не военная жандармерия, а полиция.