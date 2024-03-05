Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:03, 5 марта 2024Мир

В Польше снова зафиксировали падение метеозонда

RMF24: в Польше упал третий за последние двое суток метеозонд

Фото: Caroline Brehman / Reuters

В Польше снова зафиксировали падение метеозонда. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

Как отмечает радиостанция, аэростат, предназначенный для изучения атмосферы, упал 5 марта в населенном пункте Кервик в Варминьско-Мазурском воеводстве на северо-востоке страны.

Уточняется, это уже третий метеорологический шар, упавший в Польше за последние двое суток. 4 марта на территории гмины Микалово упал первый неизвестный предмет, впоследствии идентифицированный полицией и спецслужбами как метеозонд. Также в этот день второй метеозонд обнаружили в населенном пункте Харш.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польское правительство созовет заседание Совета национальной безопасности из-за участившихся случаев падения метеозондов. Однако он подчеркнул, что этим делом занимаются не военная жандармерия, а полиция.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      МУС решил арестовать командующих дальней авиацией и Черноморским флотом России

      Лукашенко пообещал прийти на реалити-шоу и приготовить драники

      МИД России предупредил о попытках запугать россиян в Прибалтике

      Раскрыта причина экстренной посадки Sukhoi Superjet 100 в Санкт-Петербурге

      Украина озвучила дедлайн по транзиту российского газа в Европу

      «Можно докупить». В Госдуме объяснили, что делать в случае нехватки трудового стажа для получения пенсии

      На Украине военный подорвался на гранате в съемной квартире

      В Польше снова зафиксировали падение метеозонда

      Венгрия отказала Зеленскому во встрече с Орбаном из-за риторики Киева

      Россияне сообщили о сбое у приложения «Тинькофф»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше