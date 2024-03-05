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16:32, 5 марта 2024Мир

Власти Польши решили обсудить участившиеся случаи падения метеозондов

Власти Польши созовут Совет нацбезопасности из-за частых падений метеозондов

Фото: Mike Blake / Reuters

Власти Польши созовут заседание Совета национальной безопасности из-за участившихся случаев падения метеозондов. О таком решении заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РИА Новости.

«Вчера мы говорили об одном метеорологическом шаре. Этим делом занимаются гражданские службы, не военная жандармерия, а полиция. Похоже, что сегодня такая же ситуация, что это также метеорологический зонд», — сказал он.

По его словам, эти случаи будут предметом рассмотрения очередного заседания Совета нацбезопасности на следующей неделе.

Ранее польская полиция заявила, что на территории Варминско-Мазурского воеводства упал неизвестный объект. Представитель полиции воеводства Рафал Яцковский сообщил, что этот объект может быть метеорологическим зондом. Место падения было оцеплено, сотрудники правоохранительных органов передали упавший объект на проверку.

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      Семен Александров
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