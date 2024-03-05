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07:56, 5 марта 2024Россия

В РФ оценили возможность улучшения отношений с Вашингтоном после выборов в США

Ректор МГИМО Торкунов: для России не важно, кто победит на выборах в США

Фото: Loren Elliott / Reuters

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов, оценивая возможность улучшения отношений с Вашингтоном после выборов в США, отметил, что вряд ли стоит ждать перемен как в случае победы действующего американского президента Джо Байдена, так и экс-главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

«По правде говоря, я ничего хорошего от них не жду в любом случае. Не буду старую русскую пословицу приводить в связи с этим, она может обидно прозвучать: от того, что слаще, что не слаще», — заявил он.

По его словам, самое главное, чтобы американские власти осознали, что нельзя продолжать вести дела также, как они делают это на сегодняшний день. Торкунов подчеркнул, что нынешняя политика США ведет к усилению обострения ситуации на международной арене, а также ухудшению двухсторонних отношений с Россией.

Ранее Трамп обвинил Байдена в попытке нечестно выиграть выборы и подчеркнул, что тот использует судей и прокуроров для победы в кампании. По мнению политика, США «лучше этого».

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      Марина Совина
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