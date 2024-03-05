В России экс-полицейский годами истязал дочь-спортсменку из-за оценок

В Башкирии экс-полицейский годами истязал дочь-спортсменку из-за оценок в школе

В Дуванском районе Башкирии экс-полицейский годами истязал 13-летнюю дочь-спортсменку из-за оценок в школе. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По сведениям издания, россиянин был прилежным инспектором ДПС, а дома распускал руки — его дочь ходила в школу с синяками и ссадинами по всему телу.

Она занималась легкой атлетикой. Родитель жестоко бил ее за неуспеваемость, невыполнение домашних заданий и «недостаточную вовлеченность в тренировки».

В суде мужчина вину не признал. Он получил три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком. Лишать родительских прав его не стали.

Как выяснил Babr Mash, девочка продолжит жить под одной крышей с мучителем.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае 11-летняя школьница получила разрыв селезенки после общения с пьяным отцом.