В России кондуктор вечером высадил потерявшую деньги на проезд девочку

В Красноярске кондуктор высадил на улицу потерявшую деньги на проезд девочку

В Красноярске высадили из автобуса потерявшую деньги на проезд девочку. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП 124».

По словам матери 13-летней школьницы, все произошло вечером около 20:20 по местному времени. Девочка случайно выронила на улице мелочь и не смогла найти нужную для покупки билета сумму. После этого кондуктор сказал, чтобы она вышла на следующей остановке.

По факту случившегося департаментом городского хозяйства организована проверка. Инцидентом также заинтересовались в прокуратуре.

Ранее в Кемерове водитель рейсового автобуса высадил оплатившего проезд ребенка на мороз. Это произошло из-за того, что у 12-летнего мальчика не было школьной справки, дающей право на льготный проезд, который на пять рублей дешевле обычного. Добираться до дома школьнику пришлось пешком.