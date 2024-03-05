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15:28, 5 марта 2024Силовые структуры

В России мужчину осудили на 18 лет за военный контракт с террористами

Суд в Ростове-на-Дону дал 18 лет мужчине, заключившему контракт с «Айдаром»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам лишения свободы Сергея Скидана, заключившего контракт о прохождении военной службы в запрещенной в России террористической организации «Айдар». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статьям 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), 205.4 («Участие в террористическом сообществе») и 278 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В суде установлено, что подсудимый заключил контракт о прохождении военной службы в «Айдаре» 7 мая 2020 года. После прохождения обучения по обращению с оружием, взрывными устройствами и другими веществами, представляющими опасность, он прибыл на наблюдательный пост около одного из сел Донецкой народной республики, где применял на практике полученные навыки и умения.

Ранее этот же суд вынес приговор в отношении пяти заключенных, вступивших в колонии в запрещенную в России террористическую организацию «Ахлю ас-Сунна ва-ль-Джамаат».

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      Олеся Мицкевич
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