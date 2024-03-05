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16:16, 5 марта 2024Экономика

В России пресекли нелегальную торговлю противозачаточными

Росздравнадзор пресек незаконную интернет-торговлю противозачаточными

Фото: Unsplash

Крупнейшие российские маркетплейсы заблокировали незаконные продажи противозачаточных, реализовывавшихся под видом средств китайской народной медицины с «натуральными составляющими». Об их пресечении сообщили в Росздравнадзоре, указав, что это произошло после того, как площадки были проинформированы о недопустимости такой торговли.

Акушер-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева нашла в свободной продаже на Ozon товар под названием «Противозачаточные таблетки Левоноргестрел и Квинестрол», написал во вторник, 5 марта, «Коммерсантъ».

По словам специалиста, препарат с указанным в карточке товара сочетанием веществ в одной таблетке не зарегистрирован в России. Ранее при обсуждении расширения перечня предметно-количественного учета лекарственных средств стало известно, что Левоноргестрел входит в число препаратов для экстренной контрацепции, одобренных Минздравом.

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      Дмитрий Воронин
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