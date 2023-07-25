В Минздраве перечислили рекомендованные препараты для экстренной контрацепции
Расширение перечня предметно-количественного учета (ПКУ) не сделает средства экстренной контрацепции доступнее. Об этом заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России, профессор Наталия Долгушина, передает ТАСС.
Речь шла о предложении включить в перечень ПКУ такие лекарственные средства, как мизопростол и мифепристон. Специалист также перечислила препараты для экстренной контрацепции, одобренные Минздравом.
«В качестве экстренной контрацепции рекомендовано применять левоноргестрел, комбинированные оральные контрацептивы, а также установку внутриматочного контрацептива», — сообщила Наталия Долгушина.
25 июля Минздрав России опубликовал проект о внесении препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих количественному учету. В документе подчеркивается, что прием препаратов для аборта вне медицинской организации увеличивает риск осложнений.
Ранее россиян предупредили о негативных последствиях нерегулярной половой жизни. Уточняется, что продолжительное воздержание может сказаться на будущем зачатии детей.