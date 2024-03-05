В России пройдет масштабная проверка систем оповещения

МЧС сообщило о масштабной проверке систем оповещения населения в России

В России в среду, 6 марта, пройдет масштабная проверка систем оповещения населения. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.

Там уточнили, что по всей стране прозвучит сигнал «Внимание всем!». Жители услышат его через громкоговорители и сирены, также для этого будут прерваны эфиры теле- и радиоканалов.

«Системы оповещения будут проверяться в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров», — сообщили в ведомстве.

Ранее проверка система оповещения в России проходила в октябре 20203 года. В МЧС тогда объяснили необходимость этого проверкой систем оповещения регионального и муниципального уровня. В ведомстве также призвали жителей сохранять спокойствие, когда они услышат звуковые сигналы.