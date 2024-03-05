В России рвущийся на СВО иконописец заявил об избиении полицейским

V1.ru: в Волгограде рвущийся на СВО иконописец заявил об избиении полицейским

В Волгограде иконописец, рвущийся на специальную военную операцию (СВО), заявил об избиении полицейским. Об этом стало известно городскому порталу V1.ru.

По данным издания, 37-летний россиянин оказался в больнице с гематомой на лице, порванной барабанной перепонкой и трещиной глазной кости. Мужчина уверяет, что получил эти травмы после визита в отдел полиции по Красноармейскому району, где он уже более шести лет отмечается как поднадзорное лицо. В прошлом он был судим за драку и превышение должностных полномочий.

Россиянин отметил, что в день происшествия общался с участковым по поводу одного человека, отбывающего наказание в колонии. Ответ якобы не устроил правоохранителя.

«Он начал мне угрожать, говорил, что опустит мое мужское достоинство, сломает позвоночник. Я спросил, зачем он угрожает. Он не ответил. Потом он закрыл дверь, ударил меня по левому уху, затем нанес еще четыре удара в область лица, кинул в меня стул», — поделился деталями горожанин.

В правоохранительных органах ситуацию пока никак не комментировали.

Волгоградец после тюрьмы увлекся написанием икон и изготовлением картин на заказ. Он планирует подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону боевых действий.

Ранее сообщалось, что в Смоленске двое мужчин жестоко избили прохожего. Пострадавший оказался участником спецоперации.