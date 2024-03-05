В России вдвое замедлился рост налоговых сборов

Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ превысили 36 трлн рублей

В 2023 году налоговые сборы в консолидированный бюджет России выросли в годовом выражении на 7,7 процента, до 36,2 триллиона рублей. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Аналитики отмечают, что рост поступлений немного превысил инфляцию, которая по итогам прошлого года составила 7,42 процента. Темпы роста поступлений замедлились год к году в два раза — в 2022-м налоговые сборы выросли почти на 18 процентов.

Эксперты связывают это с сокращением сырьевых налогов. Падение цен на газ и нефть на мировых рынках произошло одновременно с сокращением объема экспорта, отметил ведущий научный сотрудник лаборатории исследований налоговой политики Президентской академии Виктор Мачехин в беседе с «Известиями».

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что снижение сырьевых сборов бюджет удалось компенсировать за счет налога на прибыль, налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на добавленную стоимость (НДС). «Этому способствовали рост деловой активности, прежде всего в промышленности, а также высокий потребительский спрос», — сказала она.

Ранее стало известно, что в правительстве России начали прорабатывать повышение НДФЛ. Сейчас ставка НДФЛ находится на уровне в 13 процентов для граждан, чей доход составляет менее 5 миллионов рублей в год. Для тех, чьи доходы выше этой планки, ставка составляет 15 процентов. По сообщениям источников, власти намерены поднять НДФЛ, однако конкретные величины не называются.