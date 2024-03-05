Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
12:51, 5 марта 2024Экономика

В России вдвое замедлился рост налоговых сборов

Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ превысили 36 трлн рублей

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В 2023 году налоговые сборы в консолидированный бюджет России выросли в годовом выражении на 7,7 процента, до 36,2 триллиона рублей. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Аналитики отмечают, что рост поступлений немного превысил инфляцию, которая по итогам прошлого года составила 7,42 процента. Темпы роста поступлений замедлились год к году в два раза — в 2022-м налоговые сборы выросли почти на 18 процентов.

Эксперты связывают это с сокращением сырьевых налогов. Падение цен на газ и нефть на мировых рынках произошло одновременно с сокращением объема экспорта, отметил ведущий научный сотрудник лаборатории исследований налоговой политики Президентской академии Виктор Мачехин в беседе с «Известиями».

Материалы по теме:
Как самозанятому платить налоги в 2024 году? Пошаговая инструкция, как стать самозанятым и уплачивать налоги
Как самозанятому платить налоги в 2024 году?Пошаговая инструкция, как стать самозанятым и уплачивать налоги
28 февраля 2024
«Это не заработок, а поддержка штанов» Миллионы россиян уехали из страны. Сколько они получают от сдачи жилья в России?
«Это не заработок, а поддержка штанов»Миллионы россиян уехали из страны. Сколько они получают от сдачи жилья в России?
4 марта 2024

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что снижение сырьевых сборов бюджет удалось компенсировать за счет налога на прибыль, налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на добавленную стоимость (НДС). «Этому способствовали рост деловой активности, прежде всего в промышленности, а также высокий потребительский спрос», — сказала она.

Ранее стало известно, что в правительстве России начали прорабатывать повышение НДФЛ. Сейчас ставка НДФЛ находится на уровне в 13 процентов для граждан, чей доход составляет менее 5 миллионов рублей в год. Для тех, чьи доходы выше этой планки, ставка составляет 15 процентов. По сообщениям источников, власти намерены поднять НДФЛ, однако конкретные величины не называются.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Германия раскрыла подробности утечки разговора об атаке на Крымский мост. Мог ли российский шпион участвовать в беседе?

      В России состоится уникальный концерт в честь 8 Марта

      Задержанных ФСБ членов террористической ячейки осудили в российском регионе

      В Германии назвали причину утечки беседы офицеров бундесвера

      Минобороны Германии начало дисциплинарное расследование в связи с утечкой

      Объяснена величайшая загадка астрономии

      Верховная Рада отменила все заседания на неделе

      В Азербайджане раскрыли судьбу заблудившегося армянского военного

      Российская экспедиция нашла на дне Арктики почти полсотни кораблей прошлого века

      Стало известно о новом занятии Романа Костомарова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше