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12:42, 5 марта 2024Ценности

В России выставили на продажу «Запорожец» за два миллиона рублей

В Екатеринбурге выставили на продажу ЗАЗ-968 «Запорожец» за два миллиона рублей

Скриншот: Ресейл-платформа

В России выставили на продажу ЗАЗ-968 «Запорожец» за два миллиона рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито Авто».

Заднеприводный автомобиль красного цвета, выпущенный в 1986 году, имеет механическую коробку передач и двигатель объемом 1,2 литра. При этом пробег составляет 55 тысяч километров. Кроме того, на размещенных фото видно, что машина оснащена современной аудиосистемой, а салон обит красной кожей.

В ПТС уточняется, что у транспортного средства было три владельца. Приобрести его можно в Екатеринбурге.

В феврале сообщалось, что в России продадут китайский электрокар, который установил два рекорда Гиннесса. Тогда речь шла о премиальном автомобиле Zeekr 001, за который продавец запросил 5,823 миллиона рублей.

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      Мария Винар
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