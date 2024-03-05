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07:47, 5 марта 2024Силовые структуры

В российском городе осудили участников и лидеров организации «Свидетели Иеговы»

В Иркутске вынесли приговор девятерым участникам организации «Свидетели Иеговы»

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

В Иркутске суд вынес приговор руководителям и участникам религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Девять мужчин в возрасте от 30 до 60 лет признали виновным по части 1 и части 2 статьи 282.2 («Организация деятельности экстремисткой организации») и части 1 статьи 282.3 («Финансирование деятельности экстремисткой организации») УК РФ. Они получили от трех до семи лет колонии общего режима.

По данным ведомства, с сентября 2017 по октябрь 2021, несмотря на запрет деятельности организации в России, местное отделение «Свидетелей Иеговы» продолжало проводить религиозные встречи. Кроме того, сужденные собирали деньги под видом добровольных пожертвований. Суммарно они получили 400 тысяч рублей.

Задержать девятерых мужчин удалось сотрудникам УФСБ, Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области и Росгвардии.

Ранее в управлении ФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что обнаружили документы, свидетельствующие, что «Свидетели Иеговы» причастны к финансированию военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Екатерина Кашурникова
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