В российском жилом доме пошел дождь

Жилой дом в Казани затопило из-за ржавого стояка

В одном из домов в Казани с потолков в подъезде пошел дождь. О том, что в российском городе затопило жилое здание, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Речь идет о здании на улице Энергетиков. Протечка произошла из-за заржавевшего стояка в пустующей квартире. Сначала вода проникла на четвертый этаж, но сейчас добралась до второго. Жидкость капает с потолков, бежит по стенам и попадает на электрощитки, которые начали искриться.

В доме перекрыли стояки, из-за чего жители лишились горячей и холодной воды. Электричество не отключили, но запретили им пользоваться до того, как просохнет оборудование.

Ранее жилой дом в Челябинске затопило нечистотами. Местным жильцам приходится мириться с проблемой уже несколько месяцев.