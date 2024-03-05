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14:30, 5 марта 2024Среда обитания

В российском жилом доме пошел дождь

Жилой дом в Казани затопило из-за ржавого стояка

Фото: Unsplash

В одном из домов в Казани с потолков в подъезде пошел дождь. О том, что в российском городе затопило жилое здание, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Речь идет о здании на улице Энергетиков. Протечка произошла из-за заржавевшего стояка в пустующей квартире. Сначала вода проникла на четвертый этаж, но сейчас добралась до второго. Жидкость капает с потолков, бежит по стенам и попадает на электрощитки, которые начали искриться.

В доме перекрыли стояки, из-за чего жители лишились горячей и холодной воды. Электричество не отключили, но запретили им пользоваться до того, как просохнет оборудование.

Ранее жилой дом в Челябинске затопило нечистотами. Местным жильцам приходится мириться с проблемой уже несколько месяцев.

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      Александра Качан
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