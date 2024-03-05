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18:21, 5 марта 2024Россия

В Совете Федерации назвали отставку Нуланд хорошей новостью для Украины

Сенатор Цеков: уход Нуланд хорош прежде всего для Украины

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Покидающая свою должность заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд — «зловещая фигура», причастная к организации государственного переворота в Киеве в 2014 году, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, ее отставка является хорошей новостью прежде всего для Украины, сообщает во вторник, 5 марта, радиостанция «Говорит Москва».

«Переворот, который был в 2014-м, во многом организовывался и направлялся Нуланд. С этой точки зрения ее уход, прежде всего, хорош для Украины», — отметил он.

Политик пояснил свою точку зрения тем, что «русофобия для Украины — это очень плохо». По его словам, теперь есть надежда, что кураторы Киева смягчат свою политику в отношении России.

«Самое плохое, что было в судьбе Украины, — что с 91-го года был взят курс на разрушение всесторонней связи с Россией, на русоненавистничество, искоренение русского языка, русской литературы, нашей общей истории. Это и привело Украину к ее нынешнему состоянию», — констатировал сенатор.

При этом, он выразил уверенность, что с уходом Нуланд взаимоотношения России и США не улучшатся.

О том, что Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели, сообщил 5 марта глава Госдепа США Энтони Блинкен. Он также уточнил, что ее обязанности после ухода с должности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.

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      Игорь Дмитров
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