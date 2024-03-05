В США предрекли проблемы для Трампа на праймериз

Newsweek: Трамп может столкнуться с проблемами на праймериз в некоторых штатах

Бывший американский лидер Дональд Трамп может столкнуться с проблемами на праймериз в нескольких штатах в «супервторник». Трудности на выборах президента США экс-главе Белого дома предрек основатель «Проекта Линкольна» Рик Уилсон, сообщает Newsweek.

Он предположил, что возможные победы Трампа в «супервторник» могут замаскировать потенциальные проблемы, с которыми может столкнуться бывший президент при победе на выборах осенью.

«В зависимости от штата и дня 20, 30, 40 процентов республиканцев все еще говорят "нет", и независимые избиратели выходят, чтобы проголосовать против него», — сказал Уилсон.

Представитель Трампа Стив Чунг заявил, что избиратели-республиканцы добились громких побед Трампа, и «эта гонка окончена», а теперь его предвыборный штаб сосредоточен на действующем президенте США Джо Байдене и всеобщих выборах.

Кандидат от Республиканской партии на выборах американского президента и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли раскритиковала Трампа, назвавшего себя жертвой. По ее словам, он не думает об американском народе, все, что он делает, — только говорит о себе.