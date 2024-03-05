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13:22, 5 марта 2024Путешествия

В США задумались о возобновлении выдачи виз россиянам

Посольство США в Москве обсуждает возобновление выдачи виз российским туристам

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Посольство США в Москве обсуждает с российской стороной вопрос о возобновлении предоставления некоторых консульских услуг, в том числе в дипмиссии задумались о выдаче виз гражданам страны. Соответствующее обращение американского посла Линн Трейси опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.

Она также предупредила, что в настоящее время есть и другие способы получения виз российскими туристами. По словам дипломата, в некоторых посольствах все еще работают русскоговорящие сотрудники, готовые помочь с предоставлением документов.

«На сайте посольства граждане, у которых есть возможность или необходимость поехать в США, могут найти дополнительную информацию», — заметила Трейси.

Очередное напряжение в отношениях США и России произошло в августе 2021 года, когда американская сторона привела состав своих диппредставительств в соответствии с новыми требованиями российского правительства. С тех пор Вашингтон не может нанимать на работу в американские посольства и консульства россиян и граждан третьих государств.

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      Зарина Дзагоева
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