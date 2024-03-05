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06:19, 5 марта 2024Мир

В Судане рассказали о рассмотрении соглашения о базе ВМФ России в стране

МИД Судана: новый парламент страны рассмотрит соглашение о базе ВМФ России

Фото: El Tayeb Siddig / Reuters

Глава МИД Судана Али Садик Али рассказал, что соглашение с Россией о создании базы Военно-морского флота (ВМФ) России в стране будет рассматриваться новым парламентом после выборов, сообщает РИА Новости.

«Мы придерживаемся позиции, что должен появиться новый парламент, который рассмотрит соглашение и выработает рекомендацию для правительства — позитивную рекомендацию», — заявил министр, заверив, что данный вопрос является очень чувствительным для арабского государства.

Ранее стало известно, что власти Судана отказали Ирану в постройке военно-морской базы на территории страны. Отмечается, что данную базу планировали расположить на «стратегическом перекрестке» между регионами Ближнего Востока и Африки. Указанное местоположение позволило бы Ирану усилить контроль над Красным морем.

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      Марина Совина
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