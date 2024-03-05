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12:08, 5 марта 2024Путешествия

В Турции заявили об «огромных потерях» туризма из-за антироссийских санкций

Aydinlik: политик Ускюплю заявил о потерях туризма Турции из-за санкций

Фото: Martin Siepmann / Globallookpress.com

Туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями. Об этом сообщила газета Aydinlik.

«Десятки тысяч наших предпринимателей в сфере туризма несут огромные потери», — заявил заместитель председателя партии Vatan («Родина») Сердар Ускюплю. Он отметил, что турецкий бизнес находится под значительным давлением со стороны США.

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По словам политика, отельеры не могут получить плату за проживание гостей из России, а туркомпании — отправить взносы за участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства в Москве 19-21 марта.

Ускюплю добавил, что проблемы затрагивают не только туризм, но и в целом экономический обмен между двумя партнерами. «Если правительство Партии справедливости и развития (ПСР) и дальше будет потворствовать вмешательству США в торговлю с Россией, экономике страны будет нанесен серьезный ущерб», — заключил он.

Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил, что для решения возникшей в начале 2024 года проблемы с платежными переводами между Россией и Турцией ведется активная работа. Тем не менее перебои в системе расчетов, по его словам, сохраняются.

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      Мария Борисова
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