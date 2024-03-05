В Турции заявили об «огромных потерях» туризма из-за антироссийских санкций

Aydinlik: политик Ускюплю заявил о потерях туризма Турции из-за санкций

Туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями. Об этом сообщила газета Aydinlik.

«Десятки тысяч наших предпринимателей в сфере туризма несут огромные потери», — заявил заместитель председателя партии Vatan («Родина») Сердар Ускюплю. Он отметил, что турецкий бизнес находится под значительным давлением со стороны США.

По словам политика, отельеры не могут получить плату за проживание гостей из России, а туркомпании — отправить взносы за участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства в Москве 19-21 марта.

Ускюплю добавил, что проблемы затрагивают не только туризм, но и в целом экономический обмен между двумя партнерами. «Если правительство Партии справедливости и развития (ПСР) и дальше будет потворствовать вмешательству США в торговлю с Россией, экономике страны будет нанесен серьезный ущерб», — заключил он.

Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил, что для решения возникшей в начале 2024 года проблемы с платежными переводами между Россией и Турцией ведется активная работа. Тем не менее перебои в системе расчетов, по его словам, сохраняются.