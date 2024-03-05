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09:38, 5 марта 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили о наращивании Россией использования управляемых бомб

Спикер Восточной группировки ВСУ Евлаш: РФ активно использует управляемые бомбы

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия активно наращивает использование управляемых бомб против украинских войск в Донбассе. Об этом заявил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш в комментарии LIGA.net.

Евлаш прокомментировал наступление российских войск в Донбассе. Он признал, что Россия производит большое количество корректируемых авиабомб (КАБ) и регулярно применяет их для ударов по украинским позициям.

«Они не жалеют их даже на позиции минометного или танкового расчета. То есть то, что им конкретно мешает, они могут туда сбросить КАБ», — заявил спикер Восточной группировки ВСУ. Он подчеркнул, что российские КАБ регулярно модернизируются, и призвал повышать эффективность систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пожаловался на урон ВСУ из-за российских управляемых авиабомб. Он подчеркнул, что Россия активно использует авиацию, нанося урон управляемыми боеприпасами.

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      Юрий Леонов
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