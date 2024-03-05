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17:48, 5 марта 2024Экономика

В «Яндекс Такси» отреагировали на сообщения о возможных проверках ФАС

В «Яндекс Такси» рассказали о планах по сдерживанию цен и росту дохода водителей

Фото: Unsplash

В «Яндекс Такси» отреагировали на сообщения о возможных проверках Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет ТАСС.

В «Яндекс Такси» заверили, что продолжат сдерживать рост цен, внедряя в работу новые меры и технологии. При этом сервис работает над поддержанием и ростом уровня доходов водителей. «Обо всех нововведениях и планах мы регулярно информируем ФАС и совместно обсуждаем возможные решения», — сказано в сообщении.

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Компания также рассказала, что продолжает работать на тем, чтобы более прозрачно объяснять правила сервиса, связанные с блокировкой пользователей и водителей за нарушение правил.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский рассказал, что служба в ближайшее время сможет начать проверки «Яндекс Такси». По его словам, «компания действительно занимает доминирующее положение», а жалоб ведомству поступило очень много. Шаскольский напомнил, что сервис находится в реестре компаний, в отношении которых действует мораторий на проверки, и оценил перспективу их возобновления словами «теперь сможем».

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