«Яндекс Такси» начнут проверять

Шаскольский: ФАС в ближайшее время сможет начать проверки «Яндекс Такси»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ближайшее время сможет начать проверки «Яндекс Такси», рассказал в Совете Федерации глава службы Максим Шаскольский. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, «компания действительно занимает доминирующее положение», а жалоб ведомству поступило очень много. Шаскольский напомнил, что сервис находится в реестре компаний, в отношении которых действует мораторий на проверки, и оценил перспективу их возобновления словами «теперь сможем».

«Там есть отдельные вопросы. Связаны они с порядком блокирования потребителей и водителей. Они связаны с порядком расчета вознаграждения и платы», — объяснил он.

Ранее замглавы ФАС Петр Иванов рассказал, что за последний год поступило более 300 обращений, связанных с работой «Яндекс Такси». Жалуются как на стоимость поездок, так и на меры, которые агрегатор применяет в связи с блокировками водителей и пассажиров. Также антимонопольщики называют высокой берущуюся с таксистов комиссию.