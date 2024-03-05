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14:26, 5 марта 2024Экономика

«Яндекс Такси» начнут проверять

Шаскольский: ФАС в ближайшее время сможет начать проверки «Яндекс Такси»

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ближайшее время сможет начать проверки «Яндекс Такси», рассказал в Совете Федерации глава службы Максим Шаскольский. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, «компания действительно занимает доминирующее положение», а жалоб ведомству поступило очень много. Шаскольский напомнил, что сервис находится в реестре компаний, в отношении которых действует мораторий на проверки, и оценил перспективу их возобновления словами «теперь сможем».

«Там есть отдельные вопросы. Связаны они с порядком блокирования потребителей и водителей. Они связаны с порядком расчета вознаграждения и платы», — объяснил он.

Ранее замглавы ФАС Петр Иванов рассказал, что за последний год поступило более 300 обращений, связанных с работой «Яндекс Такси». Жалуются как на стоимость поездок, так и на меры, которые агрегатор применяет в связи с блокировками водителей и пассажиров. Также антимонопольщики называют высокой берущуюся с таксистов комиссию.

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      Дмитрий Воронин
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