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04:44, 26 февраля 2024Экономика

В ФАС рассказали о серьезных претензиях к «Яндекс Такси»

В ФАС рассказали о серьезных претензиях к «Яндекс Такси» из-за цен на поездки

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

У Федеральной антимонопольной службы (ФАС) есть серьезные претензии к работе сервиса «Яндекс Такси». Об этом рассказал в интервью «Известиям» замруководителя службы Петр Иванов.

По его словам, за последний год на компанию поступило более 300 жалоб, которые «связаны как со стоимостью поездок, так и с мерами, которые агрегатор применяет в связи с блокировками водителей и пассажиров».

Также в ФАС считают, что сервис берет слишком высокую комиссию с водителей — она составляет 28 процентов. «Кроме того, алгоритм ценообразования услуг такси также не раскрывается компанией в полном объеме», — сказал Иванов. При этом он добавил, что пока служба не может провести проверку сервиса «Яндекса», так как до конца года действует мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний.

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      Марина Совина
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