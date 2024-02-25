В ФАС рассказали о серьезных претензиях к «Яндекс Такси» из-за цен на поездки

У Федеральной антимонопольной службы (ФАС) есть серьезные претензии к работе сервиса «Яндекс Такси». Об этом рассказал в интервью «Известиям» замруководителя службы Петр Иванов.

По его словам, за последний год на компанию поступило более 300 жалоб, которые «связаны как со стоимостью поездок, так и с мерами, которые агрегатор применяет в связи с блокировками водителей и пассажиров».

Также в ФАС считают, что сервис берет слишком высокую комиссию с водителей — она составляет 28 процентов. «Кроме того, алгоритм ценообразования услуг такси также не раскрывается компанией в полном объеме», — сказал Иванов. При этом он добавил, что пока служба не может провести проверку сервиса «Яндекса», так как до конца года действует мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний.