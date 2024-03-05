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11:47, 5 марта 2024Мир

В Японии забеспокоились из-за роста военной мощи Китая

Генсек кабмина Японии Хаяси: военная мощь КНР вызывает озабоченность

Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

В Японии забеспокоились из-за угрозы, которую представляет наращивание Китаем расходов на оборону. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, сообщает Reuters.

По словам генсека кабмина, быстро растущая военная мощь КНР вызывает «серьезную озабоченность» у Японии и международного сообщества.

5 марта сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин нарастил расходы Китая на оборону на 7,2 процента, сделав их самым крупными за последние пять лет.

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      Елизавета Мытарева
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