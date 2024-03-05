Власти США внесли ЧВК «Вагнер» и ВКС России в новый санкционный список

США внесли ЧВК «Вагнер» и ВКС РФ в санкционный список по нераспространению ОМУ

Государственный департамент США введет санкции против Воздушно-космических сил России, ЧВК «Вагнер» и россиянина Павла Шевелина. Об этом стало известно из сборника документов, опубликованного на официальном сайте ведомства.

Как уточняется в документе, ограничения против данных лиц будут введены в связи якобы нарушением национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ), в том числе и ядерного оружия, в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Решение о введении санкционных мер вступило в силу 27 февраля. В данный список также попала российская компания «Элтехнорд», ее преемники и «дочки» и гражданин Северной Кореи Рим Ён Хёк.

Отмечается, что срок действия рестрикций ограничивается двумя годами, но может быть сокращен или вовсе прекращен решением госсекретаря США. «Данные ограничения не зависят от любых других санкций, введенных в отношении данных организаций и/или лиц другими федеральными структурами [США] (...), а дополняют их», — говорится в документах.

