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04:01, 5 марта 2024Интернет и СМИ

Внезапно распечатанное на принтере фото удивило девушку

Фото: JustA Guy / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником Sosophia_ опубликовала на портале фото, внезапно распечатанное на ее принтере. Снимок удивил девушку.

Авторша разместила на портале картинку с пятью акулами, смотрящими в кадр. «Эта штука вышла из моего принтера. Все, кто подключен к нему, заявили, что не печатали ее», — подписала девушка публикацию.

Пользователи сочли увиденное забавным. «Это заставило меня громко рассмеяться. Это о многом говорит, потому что я сейчас в депрессии», «Акулы-призраки научились использовать наши технологии», «Не считая того, что ты не знаешь, откуда она взялась, это очень классная картинка», — высказались они в комментариях.

Также они предположили, что таким образом над девушкой могли подшутить соседи. По их словам, если у принтера есть функция подключения к Wi-Fi, то кто-то мог подсоединиться к устройству и отправить забавное фото на печать.

Ранее на Reddit стал популярен отрывок из футбольного матча со смехом российского комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина. Иностранных пользователей развеселила его реакция на происходящее на поле.

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