Во Франции пообещали не переходить границу соучастия в конфликте на Украине

Глава МИД Сежурне: Франция не перейдет границу соучастия в конфликте на Украине

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне пообещал, что страна не станет переходить границу соучастия в конфликте на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу LCI.

«Мы никогда не переходили границу соучастия в конфликте, и мы ее не перейдем», — заверил глава внешнеполитического ведомства. Он добавил, что Франция четко дала России понять, что будет и дальше помогать Украине.