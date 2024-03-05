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23:22, 5 марта 2024Мир

Во Франции пообещали не переходить границу соучастия в конфликте на Украине

Глава МИД Сежурне: Франция не перейдет границу соучастия в конфликте на Украине

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне пообещал, что страна не станет переходить границу соучастия в конфликте на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу LCI.

«Мы никогда не переходили границу соучастия в конфликте, и мы ее не перейдем», — заверил глава внешнеполитического ведомства. Он добавил, что Франция четко дала России понять, что будет и дальше помогать Украине.

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      Марина Совина
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