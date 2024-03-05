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06:51, 5 марта 2024Интернет и СМИ

Вован и Лексус предложили провести «лекцию» для разыгранных политиков

Вован и Лексус захотели устроить большую конференцию для разыгранных политиков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что хотели бы провести лекцию для разыгранных ими ранее политиков, подчеркнув, что пока никто не соглашается на соответствующее предложение, сообщает РИА Новости.

«Пока нет. Ну мы читаем им в каком-то роде лекции через наши пранки. Они может как-то потом это виртуально понимают. Мы бы хотели созвать их вместе, устроить большую конференцию», — заявил Кузнецов.

По его словам, жертвы розыгрыша могли бы поделиться своим опытом и рассказать, как чувствуют себя после пранка. Он добавил, что пока все стесняются принимать участие в подобных мероприятиях.

Ранее стало известно, что пранкеры уличили во лжи премьер-министра Ирландии Лео Варадкара. По их словам, заявления ирландского премьера о том, что его офис улучшил защиту от пранков не соответствуют действительности.

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      Марина Совина
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