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05:20, 5 марта 2024Интернет и СМИ

Вован и Лексус уличили премьера Ирландии во лжи

Вован и Лексус: премьер Ирландии Варадкар соврал, что подыгрывал пранкерам

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) уличили во лжи премьер-министра Ирландии Лео Варадкара. Об этом они рассказали РИА Новости.

По их словам, заявления ирландского премьера о том, что его офис улучшил защиту от пранков являются словами на ветер. «Но на деле как эти пранки проходят, так они и продолжаться будут», — сообщил Вован. Он также заявил, что Варадкар слукавил, когда заявил, что «подыгрывал» им целый час. «Прекрасно, что у премьера есть столько времени, целый час, чтобы подыгрывать нам. Очень игривый, как и все остальные», — отметил Вован.

В разговоре с агентством Лексус усомнился, что западные политики в ближайшее время станут недоступными для пранков. Он объяснил, что на данный момент ни у кого нет универсальной ультразащищенной сети.

Ранее Лео Варадкар заявил, что подыграл российским пранкерам Вовану и Лексусу во время разговора с ними. Политик пояснил, что у него сразу возникли подозрения, что это может быть розыгрыш.

19 декабря пранкеры выложили ролик, в котором они беседуют с премьер-министром. В разговоре политик заявил, что сомневается в скором вступлении Украины в Европейский союз, отметив, что у Ирландии на это ушло 15-20 лет. Представитель Варадкара заявил, что опубликованное видео беседы было изменено и не отразило реальной картины общения.

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      Марина Совина
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