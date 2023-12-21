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18:31, 21 декабря 2023Интернет и СМИ

Премьер-министр Ирландии прокомментировал разговор с Вованом и Лексусом

Премьер-министр Ирландии Варадкар заявил, что подыграл Вовану и Лексусу

Фото: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix/ Reuters

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что подыграл российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров) во время разговора с ними. Его комментарий приводит Sky News.

Варадкар рассказал, что во время разговора с пранкерами, представившимися африканским политиком, у него сразу возникли подозрения, что это может быть розыгрыш. Как отметил политик, прежде чем положить трубку, он подыграл собеседникам, дав осторожные ответы на вопросы.

Кроме того, Варадкар сообщил, что пранкеры использовали искусственный интеллект, чтобы создать изображение африканского чиновника.

Ранее представитель Варадкара подтвердил факт звонка Вована и Лексуса премьер-министру. Он также сообщил, что опубликованное видео беседы было изменено и не отразило реальной картины общения.

19 декабря пранкеры выложили ролик, в котором они беседуют с премьер-министром. В разговоре политик заявил, что сомневается в скором вступлении Украины в Европейский союз, отметив, что у Ирландии на это ушло 15-20 лет.

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      Олег Давыдов
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