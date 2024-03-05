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12:52, 5 марта 2024Бывший СССР

ВСУ перебросили подразделения отряда «Азов» в Работино

Рогов: ВСУ перебросили «Азов» в качестве подкрепления в район села Работино

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили подразделения отряда спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в Работино. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова передает ТАСС.

«Враг перебросил в Работино еще больше подразделений. Они сразу спешиваются и идут в атаку без какого-либо боевого построения. (...) Две трети села по-прежнему находятся в серой зоне», — сообщил Рогов, отметив, что боевые действия осложняются проблемой закрепиться в разрушенном населенном пункте.

Рогов заметил, что с обеих сторон также наблюдается усиление артиллерийского огня в районе населенных пунктов Жеребянки и Пятихатки.

Ранее Рогов сообщал о активизировании боестолкновений на нескольких участках фронта в Запорожской области к северо-востоку от города Васильевка.

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      Валентин Карант
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