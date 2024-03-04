Боестолкновения активизировались на нескольких участках фронта в Запорожье

Рогов: боестолкновения активизировались еще на нескольких участках фронта

Боестолкновения, помимо Работино, активизировались еще на нескольких участках в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.

«Помимо Работино бои идут со стороны села Вербовое, в сторону Малой Токмачки. Также оживление фронта произошло в районе сел Жеребянки и Пятихатки, которые находятся северо-восточнее города Васильевка», — сообщил Рогов.

Ранее Владимир Рогов раскрыл подробности покушения украинских спецслужб на главу Запорожской области Евгения Балицкого. По его словам, диверсанты планировали отравить главу региона с использованием аналога токсичного химиката BZ.

А также Рогов поведал об обстановке в Работино, рассказав, что боестолкновения в селе перекинулись в центральную часть населенного пункта.