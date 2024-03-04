Рогов раскрыл подробности покушения украинских спецслужб на главу Запорожья

Рогов: Балицкого планировали отравить с помощью аналога токсичного химиката BZ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости раскрыл подробности покушения украинских спецслужб на главу Запорожской области Евгения Балицкого.

По его словам, диверсанты планировали отравить главу региона с использованием аналога токсичного химиката BZ. «В ходе расследования выяснилось, что целями украинских спецслужб и террористов были наши военные и губернатор. Покушения планировались комбинированные: взорвать и отравить», — сообщил политик.

Он добавил, что за покушение на Балицкого украинские спецслужбы пообещали диверсантам вознаграждение в размере 10 тысяч евро, а за атаку на российских военных — 2 тысячи евро.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании в Запорожской области агента украинских спецслужб Дилявера Куршутова. В ходе допроса мужчина сознался в намерении отравить российских военных.

Куршутов также рассказал о способе совершения предполагаемого теракта. По словам диверсанта, он должен был подменить бутылку с питьевой водой Балицкого, а также добавить яд в суп или сок военнослужащих.