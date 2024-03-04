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14:39, 4 марта 2024Бывший СССР

Рогов сообщил об обстановке в Работино

Рогов заявил, что бои в Работино перекинулись в центральную часть села

Фото: Reuters

Боестолкновения в селе Работино перекинулись в центральную часть населенного пункта. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Основные бои в Работино уже идут в центре, та же школа и другие объекты», — сказал он.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стараются удержать населенный пункт, увеличивая обстрел Работино беспилотниками и артиллерией, включая кассетные боеприпасы, уточнил Рогов. Глава движения добавил, что ВСУ перебросили на этот участок фронта большое число танков, которые сразу отправляются в бой.

Ранее Рогов проинформировал, что российские войска немного продвинулись юго-западной части Работино Запорожской области. Как он утверждал, на указанном направлении проходят бои сверхвысокой интенсивности. При этом инициатива остается в руках российских военных, подчеркивал председатель движения.

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      Кристина Есикова
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