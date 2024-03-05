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16:08, 5 марта 2024Бывший СССР

ВВС Украины отказались строить инфраструктуру для F-16

Спикер ВВС Украины Игнат: Украина не будет строить новую инфраструктуру для F-16

Фото: Florion Goga / Reuters

Украина не будет строить инфраструктуру для истребителей F-16. Об этом заявил представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона.

Игнат прокомментировал подготовку Украины к получению партии самолетов. По его словам, Украина будет модернизировать уже существующую инфраструктуру вместо строительства новой.

«Строить с нуля инфраструктуру вроде той, которая есть в ведущих западных странах, мы сейчас вряд ли сможем себе позволить. Потому что идут интенсивные боевые действия, враг не даст сделать глобальное строительство», — заявил спикер. Он уточнил, что адаптация инфраструктуры будет заключаться в определении аэродромов базирования истребителей и подготовке на них взлетно-посадочных полос.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о скором появлении истребителей F-16 в небе. По его словам, украинские пилоты смогут совершить на них боевые вылеты уже в этом году.

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      Юрий Леонов
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