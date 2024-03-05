Заблудившийся белорусский турист провел ночь в диких джунглях Таиланда и выжил

The Thaiger: турист заблудился в джунглях на Пхукете и провел там ночь

Белорусский турист отправился в поход на тайском острове Пхукет, заблудился в диких джунглях и смог выжить. Об этом сообщает The Thaiger.

По информации издания, мужчина взял с собой карту и надеялся на короткое путешествие, однако вскоре понял, что потерялся. Ему пришлось провести в джунглях ночь. Турист нашел способ связаться со спасателями, которые обнаружили его в 05:30 утра.

Медицинская бригада оказала ему необходимую помощь.

Ранее российский турист отправился в незарегистрированный поход в Сочи и заблудился из-за ошибки навигатора. Отмечается, что 32-летний житель Ярославля хотел в одиночку прогуляться до водопадов, расположенных в горно-лесной местности. Россиянин проложил маршрут в навигаторе, который показал, что путь составит всего 2,5 километра.

