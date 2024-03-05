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17:41, 5 марта 2024Мир

Захарова назвала «бесславными ублюдками» обсуждавших атаку на Крым офицеров ФРГ

Захарова: обсуждавшие атаку на Крым офицеры люфтваффе — бесславные ублюдки
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала немецких офицеров, обсуждавших возможный план атаки на Крымский мост, «бесславными ублюдками», передает ТАСС.

«Теперь, спустя 80 лет, находятся буквально эти самые бесславные ублюдки, которые вспоминают, как они говорят, старый добрый Люфтваффе, его военный боевой опыт, и думают о том, как снова принести беду, страшную трагедию людям, над которыми их предки глумились 80 лет назад», — заявила Захарова, напомнив о памятнике на площади в Керчи, посвященному детям, отравленным цианистым калием во время немецкой оккупации.

Ранее стало известно имя виновного в утечке беседы немецких военных об атаках на Крымский мост. Им является начальник отдела операций и учений командования бундесвера Франк Грефе, который находился в тот момент на территории Сингапура.

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      Валентин Карант
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